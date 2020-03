Aantal autovernielingen toegenomen

GRONINGEN – Afgelopen jaar registreerde de politie 1.125 gevallen van autovernieling in de provincie Groningen. Vergeleken met 2018 werd hiermee 55 keer vaker autovandalisme gepleegd; een stijging van 5,1 procent. Dit en meer blijkt uit onderzoeksanalyse van Independer. Op basis van de politiecijfers bracht de financieel expert het aantal geregistreerde autovernielingen in Nederland in kaart, op zowel provinciaal – als gemeentelijk niveau.



Groningen relatief veilige provincie

In 2019 registreerde de politie in Nederland 1.550 keer vaker gevallen van autovandalisme dan in 2018. Het totaal aantal meldingen kwam in 2019 uit op 34.340. Een opmerkelijke stijging omdat autovernielingen in eerdere jaren juist afnamen.



Met oog op de landelijke ontwikkeling, die een toename vertoont van 4,7 procent, hebben Groningse automobilisten relatief gezien met een tegenvallende trend te maken. Desalniettemin is Groningen een relatief veilige provincie als het aankomt op het aantal gevallen van autovandalisme. Groningen staat in de top 4 provincies met het minste aantal gevallen van autovandalisme.



Op provinciaal niveau bestaan verder grote verschillen in het aantal autovernielingen. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant werden afgelopen jaar (net als in 2018) de meeste gevallen van autovandalisme geregistreerd. In Zeeland en Drenthe werden de minste autovernielingen genoteerd.



Meeste Groningse registraties in gemeente Groningen

Op gemeentelijk niveau werden het vaakst gevallen van autovernieling geregistreerd in Groningen (510 registraties), waarmee de gemeente bijna de helft van alle Groningse autovernielingen vertegenwoordigt (45,1 procent).



Ook in Midden-Groningen (105 registraties), Westerkwartier (90 registraties), OldAmbt (85 registraties) en Het Hogeland (70 registraties) werden relatief vaak auto’s vernield. Samen zorgden deze 5 gemeenten voor ruim driekwart van alle Friese gevallen van autovandalisme in 2019 (76,1 procent).



Landelijk: 10 gemeenten goed voor kwart autovernielingen

De top 10 van Nederlandse gemeenten met de meeste gevallen van autovandalisme bestaat voornamelijk uit de grote steden. Maar liefst een kwart (25,7 procent) van de vernielingen vindt plaats in deze gemeenten. Rotterdam is, net als in 2018, koploper op het aantal geregistreerde gevallen van autovernieling.



Top 10 gemeenten met meeste geregistreerde gevallen van autovandalisme

Rotterdam (1.615 registraties, 80 registraties minder dan in 2018) Amsterdam (1.565 registraties, 100 registraties minder dan in 2018) Den Haag (1.445 registraties, 185 registraties meer dan in 2018) Utrecht (970 registraties, 185 registraties meer dan in 2018) Eindhoven (680 registraties, gelijk gebleven aan 2018) Tilburg (605 registraties, 25 minder dan in 2018) Arnhem (540 registraties, 150 meer dan in 2018) Groningen (510 registraties, 40 minder dan in 2018) Breda (485 registraties, 40 minder dan in 2018) Nijmegen (420 registraties. 30 meer dan in 2018)





Kijk hier voor het totaaloverzicht van autovandalisme per gemeente

Ingezonden