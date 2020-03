Dagbesteding PUK gaat onder strikte voorwaarden weer open

VEELERVEEN – Onder strikte voorwaarden mogen cliënten van Dagcentrum PUK weer gebruik maken van de dagbesteding.

PUK staat voor Persoonlijk Uniek en Kwaliteit. Ze bieden in de voormalige basisschool de Zuidvenne in Veelerveen kleinschalige dagopvang aan mensen met een meervoudige beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk.

Door de uitbraak van het coronavirus is het dagcentrum is gesloten. Alle cliënten zitten vanaf zondag noodgedwongen thuis. Dit veroorzaakt in een aantal gevallen schrijnende situaties.

Om ouders met zogenaamde cruciale beroepen tegemoet te komen bood PUK vorige week voor cliënten met een meervoudige beperking een nood-woon-voorziening aan. De cliënten zouden in dat geval zeven dagen per week 24 uur in de voormalige basisschool worden opgevangen. Ze gingen dan zogezegd in Lock Down en kregen geen bezoek.

Van dit aanbod is geen gebruik gemaakt. Wel kwamen er steeds meer verzoeken de dagbesteding weer open te doen, zodat de cliënten weer structuur krijgen en de ouders een paar dagen per week ontlast worden.

Opnieuw heeft het dagcentrum een spoedaanvraag bij de gemeente ingediend en wederom kregen ze groen licht! De dagbesteding gaat weer zeven dagen per week open. De ouders van de elf cliënten, die onder normale omstandigheden gebruik maken van de opvang, zijn hierover per mail ingelicht.

Indien ouders gebruik willen maken van de dagbesteding tijdens de coronacrisis kunnen ze zich morgen aanmelden. Elke cliënt mag maximaal vier dagen (acht dagdelen) komen. Ouders moeten hun kinderen zelf brengen. Ze mogen niet mee naar binnen. Voorwaarde is dat de cliënten geen koorts hebben. Dit wordt voor binnenkomst gecontroleerd.

Indien een cliënt koorts heeft wordt hij/zij meteen weer terug naar huis gestuurd. (Dit geldt overigens ook voor de medewerkers). “Dit klinkt misschien hard, maar het is ter bescherming van de andere cliënten en de medewerkers” vertelt Angelique, een van de initiatiefnemers van het Dagcentrum.

De dagopvang gebeurd onder strikte veiligheidsmaatregelen. Uiteraard worden de nodige hygiënemaatregelen genomen, maar de begeleiding is in deze periode ook één op één en één cliënt met één medewerker per lokaal.

Na morgen (vrijdag) is het voor de ouders, onder andere in verband met de planning, niet meer mogelijk hun kinderen voor de dagbesteding aan te melden.

Bovenstaande voorwaarden zijn uiteraard alleen van kracht tijdens deze coronacrisistijd.