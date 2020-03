Jaaropleiding eetbare wilde planten

EEXT – Wat is er voor eetbaars te verzamelen in jouw eigen omgeving? Welke gezonde stoffen zitten in de planten en welke boost geeft dit aan jouw immuunsysteem? Duik in de wereld van het eten uit de natuur en ga zelfstandig aan de slag met jouw eigen oogst uit het wild.

Leah Groeneweg en Tim Horneman leren je eetbare wilde planten, kruiden, bomen, bessen en paddenstoelen kennen. We gaan op excursie naar verschillende mooie natuurgebieden in Noord Nederland en koken op het kampvuur met eetbare wilde planten en paddenstoelen. Ook de geneeskrachtige werking én de magische verhalen van planten worden behandeld.

Eén avond per maand hebben we een theorieles en één zondag per maand praktijkdag.

Tijdens de praktijkdagen gaan we op excursie naar diverse gebieden: kleigrond, zandgrond, het weiland, bos, moeras en de kwelder komen aan bod. Aansluitend gaan we met de wildplukbuit aan de slag en maken we vegetarische / veganistische lekkernijen. Dit doen we op verschillende locaties, in de buurt van de excursieplek.

Onderwerpen die gedurende het jaar aan bod komen:

• Eetbare planten, wortels, bomen, bessen en paddenstoelen in alle seizoenen

• Herkennen van planten; verschillende groeistadia van planten

• Geneeskrachtige werking van diverse planten en paddenstoelen

• Lekker en gezond eten maken met eetbare planten

• Eetbare wilde planten in jouw eigen tuin

• Koken op het kampvuur

Cursusdata:

Locatie theorielessen: Landhuishotel Restaurant Rikus, Hoofdstraat 10, 9463 PC Eext

Meer informatie: www.inhetwildeweg.nl