DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen zaterdag en dinsdag zijn in de omgeving van Haren vernielingen gepleegd. Zo werden van een bushalte aan de Hauptstraße in Rütenbrock diverse ruiten ingeslagen. Hetzelfde gebeurde bij een bushalte aan de Harener Straße in Fehndorf. Daar werd ook een bankje met zwarte verf besmeurd.

Cloppenburg/Vechta

Na intensief rechercheren is het de politie gelukt een bende in de kraag te grijpen, die op diverse plaatsen kunststof (H1) pallets heeft gestolen. (zie foto van politie Cloppenburg/Vechta) De dieven werden vrijdagnacht op heterdaad betrapt toen zij bij een bedrijf op het industrieterrein “Stapelfeld” bij Cloppenburg de pallets in een bestelbus aan het laden waren. De politie heeft daarbij vier personen, in de leeftijd van 19 tot 39, jaar aangehouden.

Zij worden er van verdacht sinds vorig jaar zo’n 40 keer bij diverse bedrijven, waar plastic voorwerpen en levensmiddelen worden geproduceerd, pallets te hebben gestolen. De diefstallen vonden plaats in de regio’s: Cloppenburg, Vechta, Oldenburg, Emsland en in Beelen en Versmold in Noordrijn-Westfalen. De totale schade wordt op vier ton geschat.

De 39 jarige hoofdverdachte zit in voorarrest; de andere drie verdachten zijn na verhoor op vrije voeten gesteld. Zij zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het onderzoek duurt nog voort en meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Weener/Leer

Gistermiddag werd een medewerker van het arbeidsbureau in Leer telefonisch door een 53 jarige man uit Weener met de dood bedreigd. De man verkondigde dat hij met een vrachtwagen het op dat moment voor het publiek gesloten gebouw wou inrijden.

Agenten speurden de man op. Hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaastest wees uit dat hij 1.17 promille alcohol in zijn bloed had. Er werd proces-verbaal opgemaakt.

Weener

Gisteren is tussen 07.00 en 13.00 uur van een geparkeerde auto aan de Mühlenstraße in Weener een ruit ingeslagen. Uit de auto werd een handtas weggenomen. Hierin zaten geen waardevolle spullen. De dader is er vandoor gegaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.