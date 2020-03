Vlagtwedde van boven

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 26 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

WEER VEEL ZON

Het wordt ook vandaag een mooie heldere dag, met veel zon en wat hoge bewolking. De temperatuur begint weer rond het vriespunt, het maximum is vanmiddag 10 a 11 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten, en de lucht is weer erg droog: vochtigheid vanmiddag rond 30%.

Vanavond en vannacht is het ook nog helder en de temperatuur zakt tot rond -1, morgen overdag is het vrij zonnig met ’s avonds meer bewolking. Maximum morgen rond 12 graden, en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

In het weekend waait de wind uit noordoost tot noord en dat geeft meer bewolking, en later op zaterdag en zondag enkele buien met zondag kans op hagel en sneeuw. Zaterdagmiddag wordt het nog 10 graden, zondagmiddag hooguit 6 of 7 graden. Maandag is ook nog koud met een bui, daarna is het droog maar nog steeds vrij koud, met kans op nachtvorst.