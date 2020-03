Auto en motor botsen bij Nooitgedacht

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 27 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

NOG STEEDS ZONNIG

Het is nog steeds zonnig en droog, al kunnen er vanmiddag ook een paar kleine stapelwolken ontstaan. Maar het is helder en de temperatuur stijgt naar 12 tot 14 graden en het is minder schraal dan gisteren. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten, en draait naar het noordoosten tot noorden.

Vannacht is het ook nog helder, met minimum rond +3 graden. Morgenoverdag neemt de bewolking toe en later in de middag en morgenavond is er kans op een paar buien. De wind draait door naar noord tot noordwest, het maximum is morgenmiddag zo’n 11 graden.

Maar na morgen is het koud met zondag maar 6 of 7 graden, en daarna 9 graden en weer kans op nachtvorst. Bovendien vallen er zondag en maandag enkele regen- hagel- of sneeuwbuien.