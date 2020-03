Het het nog nooit zo donker west vanmorgen op tal van plaatsen in Groningen gezongen

STADSKANAAL, SELLINGEN, GRONINGEN – Op tal van plaatsen werd vanmorgen om klokslag elf uur het lied: Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal gedraaid en gezongen.

Het zingen van het legendarische lied: Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal, vanmorgen om elf uur, was een idee van de 32-jarige Pim de Jonge uit Stadskanaal. Hij lanceerde zijn voorstel bij RTV Noord, die het meteen oppakte. Pim de Jonge kwam op het idee nadat radiostations in heel Europa vorige week You’ll never walk alone draaiden. De Jonge werkt in een verpleeghuis voor demente bejaarden in Zuidlaren. Ook daar mogen de bewoners geen bezoek ontvangen. Hij ziet hoeveel verdriet dit zowel de bewoners als hun familie doet.

“Het zingen van het lied was bedoeld als verbroedering van het Noorden voor alles en iedereen in de zorg en voor alle mensen die eenzaamheid ervaren. Kop der veur dan kom’n we dizze crisis soamen deur! Want het wordt altied wel weer licht”, aldus Pim de Jonge.

Veel inwoners van onze provincie gaven gehoor aan de oproep.

Hieronder beelden van Pim de Jonge en uit Sellingen, waar Eize Hoomoedt het lied vertolkte.

Heeft u ook meegedaan, stuur dan een foto of een link naar een filmpje op Facebook naar redactie@westerwoldeactueel.nl

Dit was de “binnen” versie! De buitenversie komt nog #groningenzingt #rtvnoord Posted by Eize Hoomoedt on Friday, 27 March 2020

Daar is ie dan! Een filmpje vanuit verpeeghuis De Enk in Zuidlaren(bewoner op het filmpje is gefilmd met toestemming) ZingEde Posted by Pim de Jonge on Friday, 27 March 2020

Ook in Sellingen werd om 11.00 uur het bekende nummer van Ede Staal gezongen. Door Eize Hoomoedt. Prachtig. pic.twitter.com/D1dHSDBSIO — Albert Kuiper (@Kuiper_A) March 27, 2020