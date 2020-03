Inzet criminele burgerinfiltrant onderzoek internationale drugshandel

NOORD NEDERLAND – Over het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland naar internationale drugshandel dat begin maart 2020 leidde tot arrestaties en het onderscheppen van een partij van bijna 100 kilo amfetamine kan vandaag meer bekend worden gemaakt.

De acht nog vastzittende verdachten – variërend in leeftijd van 28 tot en met 55 jaar – zijn aangehouden in Franeker, Noardburgum, Leeuwarden, Zurich en Finland. Zij worden verdacht van (voorbereidingshandelingen voor de) internationale handel in harddrugs, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

Internationale drugslijnen

De drugslijnen die in beeld zijn gekomen tijdens dit onderzoek liepen vanuit Friesland naar Finland, Australië en Engeland/Ierland. Op maandag 2 maart j.l. is een transport van 86 pakketten speed onderschept in Groningen op de snelweg A7 vlak voor de Duitse grens. Elk pakket was circa een kilo zwaar. Deze partij heeft een geschatte straatwaarde (in Finland) van € 700.000.

Bij de actiedag op 2 maart werden zo’n 170 politiemedewerkers en personeel van Defensie ingezet.

Ook is tijdens het onderzoek zicht gekregen op voorbereidingen van een transport van 300 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar Australië.

Tussen 4 september 2018 en 1 april 2019 zijn bij vijf pseudokopen verdovende middelen aangekocht bij de verdachten. Deze drugs – meest amfetamine en een kleine hoeveelheid cocaïne – was bestemd voor Engeland en Ierland, maar is door de recherche in beslag genomen.

OMG-leden

Enkele verdachten zijn lid van zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Het gaat om een lid van de Hells Angels Harlingen, een lid van de Hells Angels Finland en een lid van de Red Devils in Leeuwarden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten in de loop van het verdere onderzoek. De Finse Hells Angel is vrijdag 20 maart overgebracht naar Nederland en in verzekering gesteld. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist heeft dat de verdachte in voorlopige hechtenis blijft voor de duur van veertien dagen.

In dit onderzoek doorzocht de recherche op 2 en 11 maart panden op elf verschillende plaatsen: Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Noardburgum, Ried, Stiens, Sumar, Warfstermolen, Warten, Westergeest en Zurich.

Beslag gelegd op wapens, contant geld, dure wagen en woning

Hierbij is beslag gelegd op vijf vuurwapens met bijbehorende munitie, boksbeugels en pepperspray. Een aantal wapens werd gevonden in een plastic tonnetje in de grond. Ook zijn bij de doorzoekingen 16 blokken hasj gevonden en ruim 300 hennepplanten, kleine handelshoeveelheden speed en gebruikershoeveelheden cocaïne, ghb en xtc en versnijdingsmiddelen die worden gebruikt bij drugsproductie. Op een van de adressen zijn de restanten aangetroffen van een ondergrondse hennepkwekerij.

Daarnaast is beslag gelegd op een woning met een woz-waarde van zo’n 350.000 euro, enkele dure horloges waarvan de exacte waarde zal worden vastgesteld en drie voertuigen, waaronder een BMW met een waarde van circa 100.000 euro. Op verschillende plekken is voor bijna 100.000 euro aan contact geld aangetroffen, meest in euro’s, maar ook in Noorse en Deense kronen.

Criminele Burgerinfiltrant

In dit onderzoek is een criminele burgerinfiltrant ingezet als bijzonder opsporingsmiddel. De criminele burgerinfiltrant heeft de recherche een unieke inkijk gegeven in het criminele milieu waar hij deel van uit maakte. Dat inzicht had de recherche zonder zijn hulp nimmer kunnen opbouwen.

Wettelijk toegestaan

De mogelijkheid om de criminele burgerinfiltranten in te zetten is geregeld in de wet. Alleen door iemand die in nauw contact staat met criminelen is het mogelijk de afschermmethoden te doorbreken die criminelen hanteren. Inzet van een criminele burgerinfiltrant kent een zorgvuldig besluitvormingsproces.

Infiltrant goed ingevoerd in criminele milieu

Een criminele burgerinfiltrant is doorgaans zelf actief (geweest) binnen groeperingen waar onderzoek naar wordt gedaan of staat in nauwe relatie tot criminelen. Dat maakt hem ook van waarde voor een rechercheonderzoek. Zijn veiligheid heeft altijd voorop gestaan.

Bron: O.M.