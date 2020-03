GRONINGEN – Sinds 27 maart 11.00 uur is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht.

De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen. Deze en andere maatregelen staan op Rijksoverheid.nl. De noodverordening is terug te vinden op veiligheidsregiogroningen.nl.

De belangrijkste maatregel in de noodverordening is dat het verboden is om met 3 personen of meer in de openbare ruimte samen te komen zonder dat de afstand tot andere personen minder dan 1,5 meter bedraagt. Een huishouden en spelende kinderen tot en met 12 jaar, onder begeleiding van een ouder, zijn hierop uitgezonderd. Bij een begrafenis of huwelijk mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Ook bij deze uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Handhaving

De handhaving van de nieuwe noodverordening wordt gedaan door de gemeentelijke handhavers, BOA’s en de politie. Zij hebben de mogelijkheid om boetes uit te schrijven op het moment dat mensen zich niet aan de verboden houden. Echter, om het draagvlak voor de maatregelen in de samenleving te behouden is en blijft de lijn dat de handhavers mensen in eerste instantie zullen aanspreken op hun gedrag en wijzen op het belang van het in acht nemen van de regels. Zoals overal op straat mensen elkaar nu ook aanspreken.

Sanitair gebouwen op recreatieterrein dicht

Alle veiligheidsregio’s in Nederland baseren zich op dezelfde model noodverordening. In overleg met de buurregio’s Friesland en Drenthe is er in Groningen een afwijking ten opzichte van het model. Dit is namelijk dat in Noord-Nederland is besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens.

Bron: Veiligheidsregio Groningen