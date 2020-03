Bestuur Openluchttheater Sellingen zet voorlopig alle activiteiten stop

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 28 maart 10.00 uur. Door Jules Gernaerdt

KOUD WEEKEND

Het is nog een vrij zonnige dag, al verschijnt er af en toe wel wat bewolking. Maar het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 10 a 11 graden. Daarbij een matige tot vrij krachtige noord-noordoostenwind.

Morgen hebben we ook die koude wind en er is ook meer bewolking. En er is vanaf vannacht kans op enkele buien, mogelijk met hagel of zelfs sneeuw. Het wordt morgenmiddag hooguit 7 of 8 graden, minimum vannacht van 1 tot 3 graden.

Na het weekend is maandag nog een koude dag met nachtvorst en overdag een regen- of hagelbui, maar dinsdag en woensdag zijn droog met zonnige perioden. Wel is het dan koud met ’s nachts lichte vorst en overdag maxima van 8 tot 10 graden.