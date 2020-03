Oog in oog met Groninger museumcollecties

GRONINGEN – Het zal de gemiddelde museumbezoeker niet vaak overkomen: een museumvoorwerp van dichtbij mogen bekijken en dat net zo lang als je wilt.

Door het coronavirus zijn de musea de komende tijd gesloten. Dat betekent niet dat iedereen nu verstoken is van cultuur. Want dankzij het digitale tijdperk is het mogelijk toch te genieten van al dat moois dat de erfgoedinstellingen in stad en provincie Groningen te bieden hebben.



Collectie Groningen

Collectie Groningen is een samenwerking van erfgoedorganisaties in de provincie Groningen. Op www.collectiegroningen.nl zijn topstukken uit collecties van deze organisaties digitaal en in hoge kwaliteit te bekijken. Stuk voor stuk juweeltjes met hun eigen verhaal en waarde! De afbeeldingen en teksten zijn rechten vrij zodat iedereen er profijt van kan hebben (onder vermelding van fotograaf en/of auteur). Tentoonstellingen Voor deze site worden ook online-tentoonstellingen gemaakt. Zo vind je daar de tentoonstelling ‘Vijf jaren van verzet’ met objecten uit diverse Groningse instellingen.



Groninger Molens https://groningermolens.nl

Deze vernieuwde website geeft een beeld van de meer dan tachtig molens in de provincie Groningen: koren- en pelmolens, poldermolens en een paar houtzaagmolens. Deze zijn alle een bezoek meer dan waard. Sommige molens hebben een eigen site, maar op groningermolens.nl vindt u alle molens verzameld. Van iedere molen is ‘het verhaal’ beschreven, en zijn er afbeeldingen en documenten geplaatst. Ook zijn al diverse nummers van het molenblad de Zelfzwichter ontsloten dat voor het eerst verscheen in 1974. En natuurlijk is er de rubriek ‘nieuws’ met actuele informatie over bijvoorbeeld het Groninger Molenweekend.



Groninger Borgen https://groningerborgen.nl

Neem eens een kijkje in een Groninger borg (de kastelen van het hoge Noorden). Dankzij de site www.groningerborgen.nl is dat mogelijk. Van alle zestien borgen, die er nog in Groningen zijn, is niet alleen de geschiedenis van het gebouw en de bewoners te lezen, ook zijn er prachtige foto’s van het interieur te zien. Iedere borg wordt ook nog eens omgeven door een vorstelijke tuin; sommige hebben een barokke aanleg, andere hebben een Engelse landschapstuin.

Digitale collecties https://erfgoedpartners.nl/digitale-presentaties-musea/

Op de site van Erfgoedpartners is een overzicht geplaatst van collecties en filmpjes van Groningse erfgoedinstellingen. Soms is het (deels) mogelijk de collectie of een tentoonstelling digitaal te bekijken, soms ook zijn er filmpjes te vinden over het museum of over een tentoonstelling. Zo biedt het Landgoed Verhildersum in Leens de mogelijkheid delen van hun collectie te zien: https://www.verhildersum.nl/nl/onze-spullen/collectie-groninger-dracht of

https://www.verhildersum.nl/nl/onze-spullen/merklappen Op dit moment worden er nog dertien andere suggesties gegeven.



Naast alle digitale mogelijkheden, publiceert men ook dit jaar weer publicaties op papier. Vanaf 1 april, als het museumseizoen had moeten beginnen, liggen de volgende publicaties klaar.



Museummagazine Noord-Nederland/Noord-Duitsland 2020-2021

Het Museummagazine Noord-Nederland/Noord-Duitsland wordt gemaakt door steuninstellingen voor musea in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Het is al meer dan vijftien jaar een begrip. Het magazine is een handzaam boekje met per regio op alfabetische volgorde een overzicht van de vele musea die het noorden kent. Dit gratis tweetalig museummagazine brengt de toerist op ideeën maar ook de eigen bewoners kunnen worden verrast door de veelheid en diversiteit aan musea in dit gebied. De oplage is 60.000 exemplaren en het boekje is te vinden bij musea, de grote VVV-kantoren, en op toeristische plekken. Ook kan het via de webshop van Erfgoedpartners worden besteld.

Klankjuwelen is een tweetalig tijdschrift over orgels in Groningen en Ostfriesland en biedt een inkijkje in de wereld achter het orgel, waar mensen met passie activiteiten organiseren, orgels restaureren of mensen opleiden. Kortom, over allen die bij de orgels betrokken zijn. Achterin het tijdschrift is een overzicht opgenomen van zowel de orgelconcerten in Groningen als in Noord-Duitsland. Klankjuwelen is een uitgave van Erfgoedpartners en het Organeum in Weener (D). https://erfgoedpartners.nl/publicaties/klankjuweel/

Erfgoedpartners is een steuninstelling voor beheerders van cultureel erfgoed in Groningen. Zij geeft adviezen, organiseert erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelt samenwerkingsprojecten op het gebied van instandhouding en beheer van monumenten en collecties presentatie en educatie culturele biografie.

