Videoclip Jampie, nieuwe singe van K Twije

REGIO – Jampie is de titel van de nieuwe single van K Twije. Het is de derde ‘serieuze‘ single van de twee broers. Eerder brachten Bart & Evert Kruizinga al ‘Niks Boven Grunnen’ en ‘Gain Aine Wait’ uit.



Jampie gaat over een fictief persoon en zijn gezin en is eigenlijk een herinnering aan de verdwenen straatzangers van weleer. Veelal mensen van eenvoudige komaf, die met muziek in hun levensonderhoud moesten voorzien. De tekst en de muziekcompositie is van Evert Kruizinga, het nummer is opgenomen bij Audio Studio De Fabriek (Dik Pomp) in Veendam.



Bij de opnames zijn de broers geholpen door een aantal muzikanten. Dat zijn Harry de Groot (drums), Wout Kuiper (gitaar en zang), Johan Veldhuis (gitaar) en Jos Bruining (contrabas). K Twije is zelf met zang en gitaar te beluisteren.

Vandaag werd het nummer gelanceerd in het programma Café Martini van RTV Noord en ‘on line‘ gezet op YouTube. Het nummer wordt door het bedrijf Showbizzinfo aan tal van radiostations aangeboden. Ook is het binnenkort te horen via Spotify.

www.zangduok2.jimdo.com Facebook, YouTube zangduo K2