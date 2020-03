Gemeentebelangen Oldambt: ‘gemeenteraad ten onrechte buitenspel gezet bij aankoop St. Lucasziekenhuis’

WINSCHOTEN – Gemeentebelangen Oldambt vindt dat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit tot aankoop van het voormalige St. Lucasziekenhuis in Winschoten vooraf aan de gemeenteraad had moeten voorleggen. Door dit niet te doen, handelt het college in strijd met de wet, aldus de partij.

Ingrijpende gevolgen

Raadslid Henk van der Laan van Gemeentebelangen: ,,In de Gemeentewet staat duidelijk dat als een aankoop ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben, het college vooraf de gemeenteraad in stelling moet brengen. Door de aankoop is de gemeente plots eigenaar van een groot gebouw en terrein geworden zonder dat de raad hier iets van heeft kunnen vinden.”

Gemeenteraad buitenspel

Gemeentebelangen is van mening dat de aankoop van het voormalige ziekenhuis een schoolvoorbeeld is van een handeling die ingrijpende politieke, maatschappelijke, planologische en financiële gevolgen voor de gemeente kan hebben.

Van der Laan: ,,Dit betekent dat het college de gemeenteraad vooraf in de gelegenheid had moeten stellen om zijn wensen en bedenkingen over de aankoop kenbaar te maken. De wet is hier duidelijk over. Het is daarom onbestaanbaar dat de raad, nota bene het hoogste orgaan van de gemeente, buitenspel is gezet.”

Gemeentebelangen heeft over de kwestie schriftelijke vragen bij het college ingediend.

