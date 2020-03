DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lingen

Vanmorgen vroeg gaf een wandelaar aan de politie door dat zich aan de Dieksee een grote groep jongeren bevond. Ze hadden op het strand een kampvuur gesticht. Op het moment dat agenten arriveerden hadden de jongeren zich al verwijderd. Het vuur werd door de politie geblust.

De politie wijst er op dat het stichten van een kampvuur met de droogte van de afgelopen weken niet wenselijk is. Ook waren de jongeren in overtreding in verband met het samenscholingsverbod wat ook in Duitsland van kracht is. Hierop zal streng gecontroleerd en zo nodig beboet worden, aldus de politie.

Herzlake

Gisteravond is van een terrein aan de Löninger Straße een witte BMW M3 gestolen. De eigenaar had de wagen op een internetsite te koop aangeboden. Om 18.20 uur kwam een belangstellende de auto bekijken. Hij ging er in zitten en reed er voor de ogen van de eigenaar mee weg. De gedupeerde is er met een andere auto achteraan gereden, maar verloor zijn BMW in de richting Löningen uit het oog.

De politie heeft naar de wagen, waaraan geen kentekenplaten bevestigd waren, gezocht, maar zonder resultaat. De dader wordt omschreven als een man van ca. 30 jaar met donker haar en donkere kleding.

Meppen

Donderdagavond is om acht uur op het station van Meppen een 39 jarige man overvallen. Het slachtoffer werd door drie mannen aangesproken en vervolgens op het achterhoofd geslagen. Toen hij daarna op de grond viel werd hij meerdere keren geschopt.

De daders gingen er in onbekende richting met zijn rolkoffer vandoor. Daarin zaten onder anderen een laptop, tablet en een telefoon. Ook werd de portemonnee van het slachtoffer gestolen. Het slachtoffer werd lichtgewond achtergelaten.

De drie daders waren tussen 25-27 jaar, ca. 1.80 m lang met een stevig postuur. Ze hadden kort donker haar en spraken Russisch.

Weener

Gistermiddag is tussen 13.00 en 13.25 uur op de parkeerplaats van de Lidl in Weener de blauwe VW Golf van een 65 jarige man uit Rheiderland aangereden. De gedupeerde ontdekte schade aan zijn linker achter spatbord toen hij zijn inkopen in de auto wilde zetten. Dit is waarschijnlijk tijdens het (uit)parkeren veroorzaakt. De veroorzaker had zich verwijderd zonder gegevens achter te laten.