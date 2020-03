PVV: Geen dictaten maar goedgekeurde plannen door raden en Staten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 29 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

KOUDE DAGEN

Het is wisselend bewolkt vandaag, met kans op een enkele regen- of sneeuwbui, maar vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. En het is bovenal een koude dag want de temperatuur komt hooguit tot 6 a 7 graden. Er staat een matige tot krachtige noordoostenwind, kracht 4 tot 6.

Vanavond en vannacht neemt de wind flink af en en vanavond is het helder, in de loop van de nacht is er kans op enkele regen- en sneeuwbuien. De minimumtemperatuur ligt rond -2 en het kan dan ook glad worden op de weg. Morgenochtend is er ook nog kans op een bui, morgenmiddag is het droog met vrij veel zon. Ook morgen is het maximum 6 a 7 graden.

Dinsdag is het droog en vrij zonnig, met minimum rond -3. Daarna is er meer bewolking met kans op een regenbui, maar het blijft tot het einde van de week vrij koud.