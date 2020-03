De stoomtrein rijdt voorlopig niet

STADSKANAAL, VEENDAM – Overal zijn de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus merkbaar. Ook bij Museumspoorlijn STAR. Oorspronkelijk was de opening van het stoomseizoen tijdens het paasweekend gepland. Dat is nu uitgesteld tot minimaal 1 juni.

Richtlijnen RIVM

Zoals ook andere organisaties en bedrijven volgt Museumspoorlijn STAR de richtlijnen zoals die door het kabinet en het RIVM zijn opgesteld. Dat betekent dat alle publieksactiviteiten bij Museumspoorlijn STAR zijn stilgelegd. De stoomtrein zal nu waarschijnlijk voor het eerst rijden op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag). Uiteraard is dat nog onder voorbehoud.

Gevolgen voor het rijseizoen

Museumspoorlijn STAR had in de periode april-mei diverse rijdagen en evenementen gepland staan. Die zijn nu allemaal geschrapt. Voor een aantal activiteiten wordt nog gekeken of deze elders in het rijseizoen opnieuw ingepland worden.

Onderhoud

Het onderhoud aan het materieel en spoorbaan gaat in het voorjaar wel gewoon door. Zo wordt er in de werkplaats met een kleine groep vrijwilligers volgens een rooster gewerkt. Ook voor deze werkzaamheden geldt dat de STAR de richtlijnen van het RIVM volgt.

Meer informatie

Actuele informatie over onze activiteiten is te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.