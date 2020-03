Echt Groninger varkensras ontwikkelt: het Groninger Blaarkop varken

OOSTWOLD – Streekboerderij De Zelfmakerij uit Oostwold staat erom bekend dat zij zoveel mogelijk Groninger producten en fauna op het erf heeft. Er is ook een verscheidenheid aan rasdieren uit Groningen te zien op de boerderij, zoals de Groninger Meeuw kip en de Groninger Blaarkop koe. Sinds kort zullen bezoekers ook een nieuw ras kunnen zien scharrelen bij De Zelfmakerij, namelijk het Groninger Blaarkop varken. Net zoals de Blaarkop koe heeft ook het Blaarkop varken de prachtige, kenmerkende kringen om de ogen.



Groninger blaarkop varken

Waar er wel een erkend koeras uit Groningen bestaat, was er nog geen echt Gronings varkensras. Wel bestaat het Nederlands Landvarken. Door een succesvol fokprogramma van Freek Kupers, eigenaar van de streekboerderij, is het nu gelukt om een echt Gronings rasvarken te creëren, het Groninger Blaarkop varken. Het meest typerende kenmerk van het Groninger Blaarkop varken zijn de zwarte kringen om de ogen en de grote staande oren. De dieren zijn licht rosé, langgerekt met een iets omhoog gebogen neus en hebben een krul in de staart. Het nieuwe ras heeft een lange en ruim gespierde achterhand met wat platte hammen. Het beenwerk is sterk en lang met niet te steile koten. Ze zijn tussen de 60 en 70 cm hoog en hebben een gemiddeld volwassen gewicht van 120 tot 150 kg.

Veel vraag naar het varken

“Mensen zijn steeds meer lokaal bewust. Zowel Groningers zelf, maar ook toeristen vinden het interessant om te zien welke bijzondere Groninger producten er zijn en welke dieren typisch Gronings zijn. Ik ben best trots dat het ons gelukt is om een echt Gronings rasvarken te fokken. Over een twee weken verwachten we weer biggetjes. Een aantal bedrijven heeft al belangstelling getoond voor de biggen.

Als Groningers mogen we trots zijn op onze mooie provincie, onze typische Groninger producten, flora en fauna, maar ook onze dieren. Met onze streekboerderij willen we daar een uithangbord voor zijn. Hopelijk draagt de Groninger blaarkop varken hieraan bij.”, aldus Freek Kupers, eigenaar Streekboerderij De Zelfmakerij, info@zelfmakerij.nl.



Ingezonden door Henriëtte Davelaar