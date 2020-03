Fietser voorkomt mogelijk ernstig ongeval in Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdagnacht wist een oplettende fietser te voorkomen dat op de Veelerveensterweg een ernstig ongeval gebeurde.

Zaterdagnacht om 1:30 fietste een jonge man over de Veelerveensterweg. Tot zijn grote schrik en verbazing zag hij een dikke boomstam midden op de weg liggen. Gelukkig kon hij op tijd remmen, anders had hij een beste klapper gemaakt.

Hij slaagde er met moeite in de dikke stam naar de berm slepen en wist op die manier te voorkomen dat er een ernstig ongeval kon gebeuren. “Je moet er niet aan denken dat hier iemand in volle vaart met een brommer, motor of auto tegen aan was gereden”.

Aangezien het een behoorlijke zware stam was, vermoedt hij dat dit niet het werk van één persoon is geweest. In de berm lagen bij een recent omgezaagde boom nog twee van die stammen. Mogelijk kwam deze stam daar ook bij vandaan.

