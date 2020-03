Geld gevonden voor damwanden jachthaven Winschoten

WINSCHOTEN – De houten damwanden van de jachthaven in Winschoten zijn nodig aan vervanging toe. De huidige wanden zijn aangebracht in 1994 en hebben het eind van hun levensduur bereikt. Wethouder financiën Erich Wünker: “In onze begroting is geen ruimte voor de vervanging van de damwanden. Daarom hebben we op een andere manier dekking moeten zoeken voor de financiering van dit project.”

Bloembakken niet meer vullen en urinoir sluiten

“Door de bloembakken aan de lantaarns in het centrum van Winschoten niet meer te vullen en door het openbare urinoir op het Marktplein te sluiten, kunnen we kosten besparen”, vertelt wethouder Wünker. “Dit zijn voor ons als college geen leuke keuzes, maar helaas is het noodzakelijk om rond te kunnen komen. We hebben deze keuze gemaakt omdat het achterwege laten van de beplanting niet direct van invloed is op een schone, hele en veilige openbare ruimte. Daarnaast word het urinoir maar beperkt gebruikt en zijn er alternatieven te vinden in de omliggende horecagelegenheden.”

Niets doen is geen optie

“Dit besluit was echt een noodbesluit. Als we nu niets doen, moeten we de jachthaven uit veiligheidsoverwegingen sluiten”, zegt wethouder Bard Boon. “En het sluiten van de haven staat haaks op de inspanningen die we nu doen om het toerisme en de recreatie in dit gebied te bevorderen. Uiteraard gaan we op zoek naar creatieve oplossingen voor het centrum van Winschoten, zodat we de bloembakken en het urinoir over een tijdje misschien weer in gebruik kunnen nemen.”

Restpartijen hout

De damwanden in de jachthaven van Winschoten worden vervangen met hout dat bij andere werkzaamheden is overgebleven. Wethouder Boon: “Vorig jaar hebben we de damwanden aan de Molenkade en de Esdoornstraat in Nieuwolda vervangen. Uit die projecten is genoeg hout overgebleven voor de damwanden in Winschoten. Een deel van het hout is nog nieuw en is al in ons bezit en een ander deel is schoon gemaakt, op maat gezaagd en gebundeld door Afeer. Dit hout is nog eigendom van de aannemer.” Wethouder Wünker vult aan: “Om het project in de jachthaven in Winschoten uit te kunnen voeren, moesten we dus geld vinden om het schoongemaakte hout te betalen én om een aannemer te betalen om de werkzaamheden uit te voeren. Dat geld besparen we nu dus in het centrum van Winschoten.” De aannemer is inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en verwacht dat de damwanden in Winschoten voor de bouwvak vervangen zijn.

