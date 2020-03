Gemeente Stadskanaal stuur tegoedbonnen voor gratis storten bij het afvalbengstation

STADSKANAAL – Inwoners gemeente Stadskanaal krijgen gratis bon voor het afvalbrengstation.

Inwoners van Stadskanaal krijgen een bon waarmee ze gratis een keer afval kunnen storten bij het afvalbrengstation in Stadskanaal. De bon is tot eind dit jaar geldig.

De gemeente verzoekt niet meteen met de karren vol afval naar de stort te komen. De afgelopen weken was het erg druk bij het afvalbrengstation in Stadskanaal. Veel mensen zijn aan het opruimen geslagen. Ook is het handig om het afval op uw aanhanger of in de kofferbak alvast te sorteren om onnodige wachttijd te voorkomen.

Het afvalbrengstation is gesloten op:

Tweede Paasdag – maandag 13 april

Koningsdag – maandag 27 april