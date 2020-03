Kiwanis steunt Voedselbank Veendam e.o.

VEENDAM – Een dringende oproep voor financiële hulp van Klaas Steenhuis, voorzitter van Stichting Voedselbank Veendam en omstreken, heeft Kiwanis Club Veendam doen besluiten om direct een bedrag van € 3.000, – te doneren. Daarmee is voor 175 gezinnen voorlopig gedurende de komende 1,5 week een warme maaltijd gegarandeerd.

Lege schappen

Het Corona virus treft ons allemaal. In tijden van angst en onzekerheid ontstaan er mooie initiatieven, maar ook minder fraai gedrag. Door de toegenomen hamsterwoede zijn veel schappen leeg en kunnen de voedselbanken geen beroep meer doen op restanten van supermarkten. Dat bracht de voorzitter van Stichting Voedselbank Veendam en omstreken, Klaas Steenhuis, ertoe om in een brandbrief enkele organisaties aan te schrijven en financiële hulp te vragen. Met deze donaties kunnen er voorlopig maaltijden tegen kostprijs worden ingekocht en gedistribueerd. Op die manier worden de gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank toch geholpen.

Hout kloven

Kiwanis Club Veendam initieert regelmatig projecten waarmee een financiële impuls kan worden gegeven aan een goed doel. In het najaar van 2019 is er met dat doel gestart met het opruimen en kloven van hout van verwijderde bomen. In weer en wind heeft een groep noeste werkers de verschillende soorten hout verwerkt tot kleinere stukken. Het hout werd daarna per kuub te koop aangeboden en indien gewenst bij de kopers thuisgebracht. Op die manier was er inmiddels een bedrag van € 3.000, – in kas, zonder concrete bestemming. Maar die gelegenheid deed zich afgelopen week voor. Het is de club vanwege de Corona richtlijnen niet toegestaan om bij elkaar te komen, maar via een direct opgezette mailactie was een unaniem besluit snel genomen. Kiwanis Club Veendam is blij dat zij op deze manier een bescheiden bijdrage kan leveren.

Kiwanis Club Veendam

Kiwanis Club Veendam bestaat ruim 20 jaar en is aangesloten bij de wereldwijde organisatie Kiwanis International. De club telt 30 enthousiaste leden die graag een steentje bijdragen aan het verbeteren van het lot van minder bedeelden in onze samenleving.

Informatie over Kiwanis Club Veendam op: www.kiwanisveendam.nl .

Ingezonden