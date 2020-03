DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Zaterdagavond hebben omwonenden in Aschendorf een inbreker aangehouden. De 27 jarige man brak in bij een woning aan de Waldseestraße. Via het plat dak verschafte hij zich met geweld toegang tot de bovenverdieping van de woning en doorzocht daar de kamers. De bewoonster kreeg, toen haar hond aansloeg, in de gaten dat er iets niet in de haak was en belde een familielid.

De onder invloed van alcohol verkerende inbreker kon gemakkelijk overmeesterd worden. Hij werd aan de politie overgedragen en vervolgens naar het politiebureau in Papenburg gebracht.

Haren, Meppen, Lingen

Zondag hebben agenten, die sinds die dag belast waren met de controle op de corona-maatregelen, 15 proces-verbalen opgemaakt. In zeven andere gevallen bleef het bij een waarschuwing. In Haren werden in twee woningen feesten, waarbij meerdere personen aanwezig waren, beëindigd. In Lingen maakte de politie twee keer een einde aan een samenkomst van meerdere personen rond een kampvuur en in Meppen wist de gewaarschuwde politie een aangekondigd feest in een woning te voorkomen.

Bunde

Vannacht is om half drie de geldautomaat van een filiaal van de Oldenburgischen Landesbank (OLB) aan de Kirchring in Bunde opgeblazen. De politie is op zoek naar meerdere daders.

Uit voorzorg werd de brandweer gealarmeerd. Dit om metingen te doen en vast te stellen of er mogelijk sprake was van brand. Dit was niet het geval. Ook is er geen gas waargenomen.

Of er geld is buitgemaakt is niet bekend gemaakt. De schade wordt op 750.000 euro geschat.