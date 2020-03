Muziekvereniging Nieuw Leven last feestelijkheden rond 100 jarig bestaan af

WINSCHOTEN – Op 20 april a.s. bestaat muziekvereniging Nieuw Leven 100 jaar! Om dit te vieren zouden er verschillende activiteiten worden georganiseerd. Door de coronacrisis gaan deze voorlopig niet door.

Het jubileumjaar zou op vrijdag 17 april afgetrapt worden met de muziek-theatervoorstelling ‘VrijLand’. Dit zou in samenwerking met de gemeente Oldambt en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) georganiseerd worden in cultuurhuis De Klinker. De dag daarna zou in ’t Schortinghuis in Winschoten een receptie plaatsvinden.

Gezien de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis en de door de regering afgekondigde maatregelen per 23 maart 2020 zijn deze concerten van 17 april 2020 door defensie en De Klinker geannuleerd. De jubileumreceptie van 18 april 2020 is om dezelfde reden geannuleerd.

Nieuw Leven is met defensie, de Gemeente en De Klinker in overleg gegaan om een nieuwe datum te plannen voor de voorstellingen ‘VrijLand’. De educatievoorstelling voor leerlingen van het Basis- en het Voortgezet Onderwijs staat nu gepland voor: dinsdag 10 november 2020 in Cultuurhuis De Klinker om 11:00 uur en 13:00 uur

Helaas is het niet gelukt om nog een nieuwe datum in 2020 te plannen voor de avondvoorstelling ‘VrijLand’. De KMKJWF komt wél naar Winschoten met een ander programma in het kader van 100 jaar Nieuw Leven op zaterdag 23 januari 2021 om 20:15 uur in Cultuurhuis De Klinker.

Door Cultuurhuis De Klinker verkochte kaarten voor 17 april 2020 blijven geldig voor 23 januari 2021.

De Jubileumcommissie is bezig een nieuwe datum te plannen voor de Jubileum Receptie in het najaar van 2020. Zodra hiervoor een datum bekend is wordt deze bekend gemaakt.

Ingezonden door: Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven