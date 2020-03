Tips om juist nu te genieten van de natuur in Westerwolde

WESTERWOLDE, REGIO – IVN en KNNV doen voorstellen voor activiteiten die iedereen kan doen in de eigen leefomgeving in deze merkwaardige coronatijd.

Scharrel je in deze coronacrisistijd ietwat onwennig door het voorjaar? Wat kunnen en mogen we nog doen? Veel evenementen, zoals excursies in het veld, worden door de natuurorganisaties niet meer georganiseerd.

In ieder geval tot 1 juni zullen wij door COVID-19 beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid. Is dan het beleven van dit voorjaar voorbij? Welnee! Er is immers genoeg te doen in onze eigen woon- en leefomgeving. Daarom geeft IVN hieronder een aantal mogelijkheden om te genieten van “al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit”, aldus Fop I. Brouwer vroeger in zijn radiopraatjes voor de RONO (nu RTVNoord). We hoeven ons echt niet te vervelen.

Actief worden

Laten we ons eens op onze tuinen richten. We horen vogels zingen, zien vlinders fladderen en vernemen het gezoem van bijen. Bomen, struiken en kruiden zijn reeds begonnen te groeien en te bloeien. Bijen, vlinders en zweefvliegen snoepen van nectar of stuifmeel. Veel vogels zullen hun jongen grootbrengen met insecten. Iedere soort heeft in de keten van plant naar dier -eten en gegeten worden- een eigen rol. Het is dan ook erg leuk om soorten te leren kennen, ze zelf waar te nemen, en er over te lezen. Maar je moet er aan willen beginnen. Maar àls je dat eenmaal hebt gedaan, dan is de kans groot dat je er mee door wilt gaan.

Voor dagvlinders kun je een fraaie kaart downloaden bij Vlinderstichting.nl. Om vogels te leren kennen heeft Vogelbescherming een App Tuinvogels ontwikkeld. De algemene vogels kun je daar in vinden. Om bijen op naam te brengen kun je terecht bij Bestuivers.nl/zoekkaarten. En wil je echt verder gaan, dan kun je de boeken in duiken.

Websites

Het is ook leuk en spannend om vast te leggen welke soorten je hebt waargenomen. Dat kun je doen door ze in te voeren op de landelijke website Waarneming.nl. Het invoeren van de soort, de plek, de tijd en dergelijke gaat eenvoudig. Wanneer je een foto hebt kunnen maken en die upload in Waarneming.nl, dan geeft de website de naam. Soms “weet” de website het ook niet en doet dan enkele voorstellen. Je kunt dan zelf puzzelen om, met behulp van zoekkaarten of boeken, de juiste naam te vinden. Ook kun je een bericht krijgen van een “validator”, iemand die jouw waarneming goedkeurt of je op de juiste weg helpt.

Ben je geïnteresseerd in speciale soortgroepen? Dan kun je terecht bij Tuintelling.nl. Vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten, amfibieën en reptielen kun je daar invoeren. Deze website biedt je de mogelijkheid om mee te helpen aan landelijk onderzoek. Tuintelling.nl geeft allerlei tips, en je hebt een mooi overzicht van jouw eigen telresultaten. Je kunt foto’s toevoegen en je gegevens delen met andere tellers. In het Oldambt doen nu 34 tuinen mee. Jij kunt de 35ste zijn.

Andere websites die behulpzaam kunnen zijn: www.zoogdiervereniging.nl, www.vlinderstichting.nl en www.floron.nl.

Nieuwsbrieven

Ook kun je je op de hoogte stellen van al wat de natuur te bieden heeft door je in te schrijven op gratis nieuwsbrieven van enkele landelijke natuurverenigingen: www.knnv.nl en www.ivn.nl/nieuws

Meer weten?

Kijk op www.ivn.nl/afdeling/westerwolde-oldambt en www.knnv.nl/oost-groningen. Of neem contact op via secretaris@oost-groningen.knnv.nl.

Ingezonden door Aart Jan Langbroek, namens IVN Westerwolde-Oldambt en KNNV Oost-Groningen