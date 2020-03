Uitreiking 100 jarig jubileumboek voetbalvereniging Noordster

OUDE PEKELA – Op dinsdag 31 maart 2020 ontvangen burgemeester Jaap Kuin en wethouder Henk Busemann het 100 jarig jubileumboek van voetbalvereniging Noordster. Noordster voorzitter Raymon Drenth heeft het eerste exemplaar van IDN uitgevers ontvangen en overhandigt die aan burgemeester Jaap Kuin.

Op woensdag 20 mei 2020 bestaat Noordster 100 jaar. Het jubileumboek bevat prachtige verhalen uit de geschiedenis van de voetbalclub.

Activiteiten jubileum

Noordster had voor het 100 jarig jubileum een aantal activiteiten op het programma waaronder het uitgeven van het jubileumboek en een feestelijk jubileumweekend. Dit weekend is verplaatst naar 12 tot en met 15 mei 2021 vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

In 2021 groots bij stil staan

Bestuur voetbalvereniging Noordster: ‘’Uiteraard is het jammer dat ons jubileumweekend een jaar opschuift maar gezondheid gaat boven alles. We hebben nu nog iets tegoed en gaan er in 2021 groots bij stil staan.’’

Uitreiking te zien op Facebookpagina gemeente Pekela

De uitreiking is vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet bij te wonen. Wel is de uitreiking live te volgen vanaf 12:30 uur via de Facebookpagina van de gemeente Pekela.

Ingezonden.