Winschoter Odd Fellows geven voor mondkapjes

WINSCHOTEN – De vier Winschoter Odd Fellow loges hebben een bedrag beschikbaar gesteld voor het initiatief van ‘Bakker de Rappe Schoenlapper’ Andy Lingbeek om mondkapjes te maken.



Het idee van Andy Lingbeek is verwerkt in mondkapjesoldambt.nl en heeft een enorme vlucht genomen. Inmiddels worden de mondkapjes gemaakt in het pand van het Leger des Heils in Winschoten.

In een aantal supermarkten staan dozen waar lappen stof in kunnen worden gedeponeerd. Daar staat ook meer informatie over de actie.



Naar aanleiding van het voorstel van Richard Nuninga van de Graaf Adolf Loge is op vrijdagmiddag door Simon Gerdez van de Roosevelt Loge een cheque overhandigd aan de aanstichter van het project en zijn “assistenten”. Ze zijn er erg blij mee. Het geld wordt gebruikt voor de opstartkosten en aankoop materialen die nodig zijn om de mondkapjes te maken. Het geld is uit de rekening van de Stichting Gemac IOOF overgemaakt.

Bron: F.D. Roosevelt Loge Winschoten