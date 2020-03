Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 31 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZONNIGE DAG

Het is vandaag heel zonnig voorjaarsweer maar we beginnen koud, want de temperatuur is vannacht gedaald tot -4 graden. Maar het warmt vrij snel op vanochtend en het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden.

Vannacht is het ook nog redelijk helder, morgen is er meer bewolking en er is dan kans op een kleine bui, maar er zijn ook nog zonnige perioden. Minimum vannacht rond -3, en maximum morgen 8 a 9 graden. De wind wordt morgen zwak tot matig uit west tot noordwest.

Donderdag en vrijdag is er een noordwestenwind en dan overheerst de bewolking met soms een bui, maar in het weekend draait de wind naar het zuiden. Daarmee is het vanaf zaterdag vrij zonnig, en de temperatuur stijgt snel naar 12 graden op zaterdag en ongeveer 18 graden op zondag.