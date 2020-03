Drie verdachten aangehouden na achtervolging in Emmen

EMMEN, NIEUW-WEERDINGE – Afgelopen nacht zijn op de N391 nabij Nieuw-Weerdinge drie Assenaren (18, 20 en 21 jr. oud) opgepakt.

Voorafgaand hieraan was er een achtervolging met het witte bestelbusje waarin de drie mannen zaten. De politie had het voertuig in het vizier gekregen naar aanleiding van een verdachte situatie op een industriegebied in Emmen. Tijdens deze achtervolging vielen meermaals motorfietsen en onderdelen van motorfietsen uit het voertuig. Of deze onderdelen met opzet uit het voertuig werden gegooid wordt onderzocht. Het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder van het busje en het feit dat er spullen uit het busje vielen zorgde echter wel voor dusdanig gevaarlijke situaties dat de collega’s zich genoodzaakt zagen een Tactische Voertuig Interventie toe te passen om de achtervolging te stoppen. Hierdoor is het bestelbusje in de berm terecht gekomen en konden drie inzittenden worden aangehouden.

De drie verdachten zijn ter plaatse nog door de ambulance onderzocht maar bleken niet gewond. Het bestelbusje, de motorfietsen en de onderdelen zijn in beslag genomen. De drie verdachten zijn voor nader onderzoek en verhoor ingesloten in het Cellencomplex in Assen. De Politiehelikopter heeft nog vanuit de lucht gezocht of er meer personen betrokken waren bij de achtervolging. Hierbij zijn echter geen andere personen aangetroffen.

Gezien er in de provincie de afgelopen tijd meerdere diefstallen van motorfietsen en/of onderdelen zijn geweest onderzoeken we of deze drie verdachten hier mogelijk mee te maken hebben.

Bron: Politie Zuid-Oost Drenthe