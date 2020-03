Toename hooikoortsklachten door uitdelende es en berk

NEDERLAND – Deze maanden hebben/krijgen veel mensen last van hooikoorts; symptomen die lijken op corona.

In de rare wereld waarin we momenteel leven, lijken elke nies en hoest voor bezorgde blikken te zorgen. Voorzichtigheid is geboden, daarom gaan we massaal in quarantaine, komen we weinig buiten en werken we thuis. Het is goed om te weten dat in februari het hooikoortsseizoen ook weer van start is gegaan. In maart hadden mensen vooral last van hooikoorts door de es en de berk. Door de bloeiende berken zullen de hooikoortsklachten in april waarschijnlijk flink toenemen. Zo’n miljoen mensen reageren volgens Pollennieuws op deze boomsoort. Van april tot en met augustus hebben de meeste mensen last van hooikoorts.



Lentezon en boompollen

Met mooi weer neemt de kans op hooikoortsklachten toe. Geen regen, meer zon, prettige temperaturen en daarmee tal van pollen in de lucht. Het zal hooikoortspatiënten, vooral zij die allergisch zijn voor de es en de berk, dan ook niet zijn ontgaan dat de pollenconcentratie in de lucht is gestegen. Hooikoortsradar voorspelde, in samenwerking met Pollennieuws, Buienradar en het Elkerliek Ziekenhuis, voor de afgelopen weken redelijk veel boompollen. Vooral in het meest zuidelijke deel van Noord-Holland en in delen van Groningen, Friesland en Drenthe werden in de derde week van maart veel pollen voorspeld. De eerste dagen van april lijkt het aantal pollen af te nemen.



Es deelt uit in maart, berk nu aan de beurtWaar het in februari net als vorig jaar de els was die extreem met pollen strooiende, was het de afgelopen weken juist de es die van zich liet horen. Op 13 maart begon de toename van pollen in de lucht, met een piek op 16 maart. Op die dag werd een een pollenconcentratie van 179 pollen per kubieke meter gemeten door het Elkerliek Ziekenhuis. Daarna zette zich tot 21 maart een daling in. Na de dag dat de lente begon, nam de pollenconcentratie weer toe. Tijdens de laatstgedeelde meting van Pollennieuws op 23 maart is te zien dat de es en berk nu samen pollen strooien. De es met 26 pollen per kubieke meter, de berk met 40. In de pollenconcentratie van de berk is vanaf 21 maart een stijging te zien. Vorig jaar nam het aantal berkenpollen in de laatste week van maart gigantisch toe. Dat hoge aantal hield toen nog drie weken aan in april. In de pollentelling van het Elkerliek Ziekenhuis is te zien dat dit een jaarlijks terugkerend verschijnsel is.



Symptomen komen overeen

Een verstopte neus, snotteren, niezen, hoesten en keelpijn zijn allemaal symptomen van hooikoorts die ook voorkomen bij een coronabesmetting met milde klachten. “Het is dus heel moeilijk om onderscheid te maken tussen die twee ziektebeelden,” zei Elkerliek-laboratoriumspecialist Mieke Koenders eerder deze maand tegen Omroep Brabant. Al blijft koorts bij hooikoorts wel uit.

Hooikoortspatiënten zijn zich vaak al bewust van hun allergie. Om verwarring met corona te voorkomen, is het raadzaam om de hooikoortsklachten vroegtijdig te onderdrukken met hooikoortsmedicatie. Thuisblijven is verplicht voor mensen met verhoging en/of verkoudheidsklachten. Iedereen waarbij de klachten erger worden en waarbij er sprake is van 38 graden koorts en ademhalingsproblemen, adviseert het RIVM om contact op te nemen met een huisarts.



Thuiswerken en quarantaine gunstig voor hooikoorts

Om coronabesmettingen te voorkomen, werkt een groot deel van Nederland voor nog onbekende tijd thuis. En waar een deel van Nederland dat tijdelijke thuiswerken en enkel contact via internet niet zo erg lijkt te vinden, rent een ander deel het liefst weer keihard naar de sociale kantoortuin. Maar voor hooikoortspatiënten heeft dit thuiswerken en de quarantaine een groot bijkomend voordeel; blootstelling aan pollen is hierdoor een stuk lager, waardoor de klachten wat milder kunnen zijn.



Bron: Pricewise