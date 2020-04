Burgemeester Jaap Velema: Houd vol!

STUDIO RTV WESTERWOLDE, G1 – Vanmorgen was burgemeester Jaap Velema weer te gast in de studio van RTV Westerwolde/G1.

Voor de derde week schoof burgemeester Velema vanmorgen aan bij het programma De Dag Vanmorgen. Hij vertelde over de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Groningen, waarbij alle gemeenten, onder leiding van Koen Schuiling, burgemeester van de stad Groningen, samenwerken. Ook de ambtelijke organisaties werken hierin samen. Vanmiddag is er in de brandweerkazerne van Groningen weer een overleg.

Ook blijven alle voorzorgsmaatregelen binnen de gemeente van kracht. De burgemeester ging specifiek ik op de situatie bij de afvalbrengstations in de gemeente in, waar de wachttijd nu veel langer is. Er wordt veel afval aangevoerd en aangezien ook daar de voorzorgsmaatregelen van kracht zijn om zowel het personeel als de personen die afval komen storten te beschermen, worden auto’s met daarachter de aanhangers gedoceerd op het terrein toegelaten.

Volgens de burgemeester zijn in onze gemeente vier of vijf geregistreerde personen die besmet zijn met het coronavirus. Het RIVM registreert sinds deze week alleen het aantal personen die met corona opgenomen is in het ziekenhuis. Dus het aantal besmettingen in onze gemeente is waarschijnlijk hoger, maar wordt niet (meer) in kaart gebracht.

Voor zover bekend is in het AZC Ter Apel nog niemand besmet met het virus. De bewoners worden bij binnenkomst medisch gecontroleerd op onder anderen tbc en nu dus ook op de aanwezigheid van het coronavirus. Daarna worden ze goed in de gaten gehouden en voorgelicht en gewezen op de voorzorgsmaatregelen en gevaren rond het virus. In het AZC is uit voorzorg een quarantaineruimte ingericht.

Ondanks het samenscholingsverbod gaat een aantal bewoners nog steeds in groepsverband naar het centrum van Ter Apel. Zij worden dan door de BOA’s en toezichthouders aangesproken. Ook zijn er gezinnen in het AZC die uit meer dan drie personen bestaan; “samen wandelen is oké, maar niet samen winkelen”, aldus de burgemeester.

De burgemeester beseft dat de opgelegde maatregelen en de gevolgen hiervan hard aankomen. Met name in kwetsbare gezinnen, waar de kinderen nu de hele dag thuis zitten en wellicht een inkomen wegvalt, doordat een van de ouders ZZP-er is kunnen er spanningen ontstaan. Samen met de betrokken instanties wordt hier zo nodig hulp geboden.

De boodschap van de burgemeester aan ons allemaal is: Houd vol!

Donderdag en vrijdag komen de burgemeesters van Oldambt en Pekela naar de studio om daar in het programma De Dag Vanmorgen te vertellen over de maatregelen en omstandigheden in hun gemeenten. De Dag Vanmorgen is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur te beluisteren. Klik HIER voor de mogelijkheden.