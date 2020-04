Het Groninger blaarkop varken….1 april

OOSTWOLD – Het zou mooi zijn geweest als er een echt Groninger varkensras bestond, maar een ras fok je niet zomaar. Bij een hond lukt het ook niet om de vlekken altijd op dezelfde plek te krijgen en zo is het met varkens ook. Het gaat hier dus om een klassieke 1 april grap, waar veel mensen ingestonken zijn. Streekboerderij De Zelfmakerij heeft meer dan 10 verzoeken gekregen voor het kopen van een echt blaarkop varken.

De Groninger Baarkop varken is bedacht vanuit een hele hoop humor en met de nodige dosis creativiteit door de eigenaren van streekboerderij De Zelfmakerij in Oostwold. ‘Juist in deze moeilijke tijd is het belangrijk om humor te houden. Hopelijk heeft deze 1 april grap ervoor gezorgd dat iemand tijdelijk even een glimlach om de mond krijgt. Ik vrees dat de enige die met zwarte kringen om de ogen loopt, ikzelf even ben, vanuit zorgen om het bedrijf. Maar we houden samen de moet erin. Als je niet meer kan lachen is het pas echt erg’, aldus Freek Kupers, eigenaar van streekboerderij De Zelfmakerij.

De Zelfmakerij bestaat uit een vijftal verschillende takken. Dagbesteding, boerderijwinkel, jeneverstokerij, bedrijfsuitjes en een theeschenkerij. De dagbesteding en de boerderijwinkel zijn nog open, met de nodige maatregelen. Juist in deze tijd is het belangrijk om structuur te bieden en goede zorg te leveren. De jeneverstokerij, de bedrijfsuitjes en de theeschenkerij zijn tijdelijk gesloten.





Hopelijk zien jullie ook de humor ervan in. En heeft het ook bij jullie gezorgd voor een tijdelijke glimlach.

Hartelijke groet, Henriëtte Davelaar