Resultaten bijeenkomsten NPG-geld Oldambt

OLDAMBT – In februari en maart van dit jaar zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Oldambt krijgt namelijk 22 miljoen euro om te investeren in de toekomst. De gemeente heeft inwoners, ondernemers en andere organisaties gevraagd om met hen mee te denken over het besteden van dit geld. Daarnaast heeft de gemeente ook op andere manieren ideeën over de toekomst van Oldambt binnengekregen.

Vier bijeenkomsten

Het bedenken van ideeën gebeurde onder andere in vier bijeenkomsten, waarvoor de gemeente vertegenwoordigers van de dorpen en wijken, een grote groep stakeholders uit verschillende sectoren, de ondernemersverenigingen én onze jeugdraad in oprichting uitnodigden. Het waren stuk voor stuk mooie avonden met een grote dynamiek en een rijke oogst. Tijdens de bijeenkomsten bespraken ze ideeën voor de thema’s natuur & klimaat, economie, werken & leren en leefbaarheid.

Een greep uit de ideeën

De gesprekken gingen eerst over het heden om bewust te worden van de huidige situatie: hoe is het nu om te wonen, werken, leven en leren in het Oldambt? Al gauw gingen de gesprekken over de toekomst en welke ideeën er leven om Oldambt in de toekomst nog een beetje mooier te maken: “Wees trots op wat we hier allemaal hebben en maak daar slim gebruik van: kansen voor toerisme” en “Meer betaalbare woonruimtes, voor jong en oud”. Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Toukomst

Tijdens de bijeenkomsten werd ook stilgestaan bij Toukomst, een campagne van Nationaal Programma Groningen. Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor grote, creatieve en vernieuwende ideeën die de provincie en haar inwoners vooruithelpen. Deze ideeën leiden uiteindelijk tot tien grote Toukomstprojecten en tot het Toukomstbeeld dat een blik op Groningen in 2040 geeft. Het geld dat beschikbaar is voor Toukomst biedt ook kansen voor Oldambt.

Ideeën samenvoegen

Naast de prachtige oogst van de bijeenkomsten kreeg de gemeente Oldambt ook op andere manieren ideeën voor de toekomst binnen. Via Facebook hebben 239 inwoners via een zogenaamde flitspeiling één of meerdere ideeën ingediend. Daarnaast kregen ze ideeën via e-mail, telefonisch of via een reactie op onze sociale media. Ten slotte mogen ze gebruik maken van de ideeën die zijn ingediend via de website van Toukomst én gebruiken ze de inhoud van de dorps- en wijkvisies als input voor hun lokaal plan. Al die ideeën gaan ze nu samenvoegen, ordenen en bundelen, zodat er een goed overzicht ontstaat van alle ideeën voor de toekomst van Oldambt.

Burgertop

Ze hebben zoveel ideeën binnengekregen, dat er te weinig geld is om ze allemaal uit te voeren. Daarom wil de gemeente graag samen met een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers en organisaties uit Oldambt praten over wat zij nu écht belangrijk vinden. Dit willen ze doen in een zogenaamde burgertop.

Vertraging NPG

De bestrijding van het coronavirus vraagt alle aandacht, van u en van de gemeente Oldambt. De maatregelen om de volksgezondheid te beschermen hebben een grote impact, ook op de lokale samenleving. Veel dingen zijn even niet mogelijk totdat het virus een halt is toegeroepen. Dat betekent ook dat de gemeente de komende tijd even geen aandacht vragen voor het lokale programma voor het besteden van het NPG-geld in Oldambt. Ze komen erop terug zodra dat kan en plannen dan ook een datum voor de burgertop. Ondertussen gaat het werk achter de schermen, waarbij ze bijvoorbeeld alle ideeën bundelen, gewoon door.

Bron: Gemeente Oldambt