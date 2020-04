Toch een beetje feest voor bewoners jarige Borg Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 1 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

WOLKEN EN EEN BUITJE

Er is bewolking van zee gekomen, en daaruit kan plaatselijk ook wat lichte regen vallen. Maar dat is niet veel en soms breekt de zon ook door. Het is nog steeds te koud voor de tijd van het jaar, met een maximum vanmiddag rond 9 graden. Er komt een zwakke tot matige noordwestenwind te staan.

Vannacht en morgenochtend is er weinig verandering met dus wolkenvelden en kleine buien. Morgenmiddag- en avond is er kans op een flinkere bui, mogelijk met hagel. Het wordt opnieuw 9 graden maar er is meer wind.

Vrijdag zijn er meer opklaringen en is het overwegend droog, het weekend is vrij zonnig en dan wordt het snel zachter: zaterdag wordt het een graad of 12, en zondagmiddag wellicht 18 tot 20 graden.