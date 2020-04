Bijna 900 ideeën voor Toukomst

GRONINGEN – Het project Toukomst heeft in totaal 892 ideeën voor de toekomst van Groningen opgeleverd. Directeur Siem Jansen spreekt van een groot succes: ”Onze verwachtingen waren hooggespannen, maar die zijn zelfs overtroffen. Groningers heel erg bedankt voor het insturen”. Vooral de laatste paar weken zijn er nog veel ideeën bijgekomen.

De inzendtermijn was met twee weken verlengd vanwege de coronacrisis en is nu gesloten. Siem Jansen: ”We weten niet of het gegeven dat veel mensen nu noodgedwongen thuis zitten ertoe heeft bijgedragen dat er nog heel wat ideeën zijn bedacht. Maar we hebben wel een run gezien in de laatste weken”.

Toukomstpanel Ook de belangstelling voor het Toukomstpanel was erg groot: 240 mensen hebben zich aangemeld. Aanmelden kon tot afgelopen woensdag. Het panel adviseert het bestuur, nadat Groningers de mogelijkheid hebben gehad ze te beoordelen, over de uit te voeren Toukomstprojecten. En dus over de besteding van de beschikbare 100 miljoen euro. Een notaris doet binnenkort de loting om te bepalen welke twintig Groningers, die een afspiegeling zijn van de inwoners van Groningen, in het panel plaatsnemen.

Ideeën Alle ideeën zijn te vinden op Toukomst.nl. Team Toukomst gaat nu aan de slag met de analyse van de ideeën en de voorbereiding van het bundelen. Dat gebeurt onder regie van West 8. Naast de 892 inzenders hebben nog eens ruim 800 mensen aangegeven mee te willen denken over het bundelen van alle ideeën. In totaal dus ongeveer 1700. Adriaan Geuze van West 8, het bureau dat Toukomst bedacht: “We zijn onder de indruk van de hoeveelheid respons en zien ook samenhang in de reacties. We zien belangrijke verbanden en domeinen zoals educatie, werkgelegenheid, gemeenschapszin en economie. Zorg voor het landschap en leefbaarheid zijn andere rode draden. Interessant is ook dat veel initiatieven gaan over fietsen, varen, recreëren en het vertellen van de verhalen. De inzet van de culturele sector en het onderwijs worden duidelijk aan de orde gesteld. Wij voelen ons zeer gestimuleerd met deze input, hiermee kunnen we aan de gang.”

Toukomstbeeld West 8 gaat ondertussen ook werken aan het vormgeven van het Toukomstbeeld. Op basis van de vele gesprekken en contacten die er zijn geweest met inwoners en organisaties gaan zij een beeld schetsen van het Groningen in 2040. Met als insteek gelukkig wonen, werken en leven in onze provincie.

Vanwege de coronacrisis maakt Team Toukomst bij het zetten van de volgende stap, het bundelen van de ideeën tot grote projecten, noodgedwongen even een pas op de plaats. Ze hopen in juni verder te kunnen, maar het kan ook zijn dat dit na de zomervakantie wordt.

Ingezonden