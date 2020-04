Doktersdienst Groningen opent coronapost in Groningen

GRONINGEN – Vandaag vanaf 17.00 uur start Doktersdienst Groningen met een coronapost in Groningen voor patiënten met corona-verdachte problematiek. De post is gehuisvest in het Martini Ziekenhuis en is bedoeld voor patiënten uit de hele provincie die niet ernstig ziek zijn, maar wel verdachte symptomen hebben. Doktersdienst Groningen verwijst hen, na telefonische beoordeling, door naar deze speciale post. Daarmee worden patiëntstromen nog beter gescheiden om het risico van verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. De coronapost is doordeweeks tussen 17.00 en 23.00 uur en in het weekend tussen 08.00 en 23.00 uur.

Efficiënt

Behalve het beperken van besmettingsgevaar heeft het scheiden van patiëntstromen nog een aantal voordelen. Op dit moment worden patiënten met een verdenking van corona gezien door een visitearts. Dit is tijdrovend en levert een grote werkdruk op voor de dienstdoende huisartsen. Patiënten moeten nu al vaak lang wachten tot de arts komt en dat is niet wenselijk. Zeker als het aantal besmettingen toeneemt, levert dat een potentieel onhoudbare situatie op. Door deze patiënten op de coronapost te zien, verlagen we die werkdruk die dreigt te ontstaan door extra visites en houden we de zorg werkbaar. Daarnaast kunnen zorgverleners op de coronapost efficiënter gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen dan bij het rijden van visites mogelijk is. Tot slot draagt het scheiden van patiëntstromen ook bij aan het verminderen van bezorgdheid onder personeel en andere patiënten van de huisartsenspoedposten.

Werkwijze blijft hetzelfde: altijd eerst bellen!

De werkwijze van de huisartsenspoedsposten van Doktersdienst Groningen blijft ongewijzigd. Patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben, bellen eerst met 0900-9229.

Kom niet zomaar naar een huisartsenspoedpost, ook niet als u ‘gewone’ klachten heeft, maar neem eerst telefonisch contact op.

Met het openen van deze coronapost denkt Doktersdienst Groningen kwalitatief goede dienstverlening aan patiënten te kunnen blijven bieden in deze bijzondere tijd.

Ingezonden