Duitse Robert Koch Instituut verklaart Nederland als risicogebied

DUITSLAND – Het Robert Koch Instituut heeft Nederland als risicogebied verklaard.

Het Robert Koch Instituut is een onafhankelijke hogere federale autoriteit voor infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten in Duitsland. Als openbare gezondheidsinstituut richt het zich op de gezondheid van de gehele bevolking en is het een centrale onderzoeksinstelling van de Bondsrepubliek Duitsland.

Het instituut heeft vandaag Nederland als risicogebied verklaard. Hiermee wordt ons land toegevoegd aan: Egypte, Frankrijk, Iran, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Zuid-Korea, de U.S.A., het Verenigd Koninkrijk en Noord Ierland. Deze landen zijn tot risicogebied verklaard, omdat er kans bestaat dat mensen elkaar besmetten met het coronavirus. De Duitsers worden door het instituut geadviseerd niet de grenzen te passeren als dit niet strikt noodzakelijk is. Ook toeristische uitjes worden sterk afgeraden. Het is niet duidelijk of er nu ook grenscontroles gaan plaats vinden.

Ook in Duitsland gelden dezelfde maatregelen als hier door het RIVM zijn opgesteld. Er wordt met name streng gecontroleerd op het samenscholingsverbod. De eerste boetes zijn al uitgeschreven.

Morgen gaan in Nedersaksen de bouwmarkten en tuincentra weer open voor particulieren. De politie waarschuwt hier niet met de hele familie, als een soort gezinsuitje, naar toe te gaan. Ook wordt er op gewezen de nodige hygiënische maatregelen te nemen en minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De politie en toezichthouders controleren of de regels worden nageleefd.