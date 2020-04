Getuigen gezocht van aanrijding met trekker

TER APEL – Gisteravond is ter hoogte van Munnekemoer een auto aangereden door een trekker.

Gisteravond rond 20.40 uur is tijdens het rijden de auto van Karin Buurmeijer ter hoogte van tankstation Fieten aangereden door een trekker. De bestuurder van de trekker is doorgereden. Mogelijk heeft hij/zij de aanrijding niet gemerkt.

Karin is ongedeerd gebleven, maar de schrik is groot. Ze is blij dat ze behoorlijk klein is en de stoel van de auto dus ver naar voren heeft staan. Dit had heel anders kunnen aflopen. De schade aan haar auto is groot.

Karin heeft meteen de politie gebeld. Die heeft de aangifte opgenomen. Aangezien het ter plaatse heel donker is (er staan daar geen lantaarnpalen) weet ze het type en de kleur van de desbetreffende trekker niet. De schrik was na de aanrijding ook zo groot dat ze er niet aan heeft gedacht de trekker achterna te rijden.

Was u getuige van deze aanrijding, of was u misschien diegene die de aanrijding heeft veroorzaakt, bel dan de politie Westerwolde via het algemeen nummer 0900-8844.

Foto’s: Karin Buurmeijer