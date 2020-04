Groninger SP-gemeenteraadsfracties willen betere werkomstandigheden en bescherming voor cruciale beroepen

PROVINCIE GRONINGEN – De SP-gemeenteraadsfracties in Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt. Veendam, Appingedam, Stadskanaal en Pekela wil dat alle burgemeesters en wethouders meer aandacht te besteden aan de werkomstandigheden van mensen in cruciale beroepen.

Bij de SP zijn de afgelopen weken meerdere signalen binnengekomen van werkers en cliënten die zich onvoldoende beschermt voelen door een tekort aan mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen. De SP wil dat de mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepen op alle steun van de overheid kunnen rekenen. Zowel van de landelijke overheid als de lokale overheden.

Het gaat de SP om werkers in de thuiszorg, de bejaardenhuizen en verpleeghuizen, de kinderopvang, de schoonmaak, het openbaar vervoer, het WMO-taxivervoer, de retail- en detailhandel, de bouw en de industrie. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk (Groningen): “Van werkers in cruciale beroepen krijgen wij signalen dat er onvoldoende beschermingsmaterialen beschikbaar zijn en dat werkers zich hier onzeker, angstig en onveilig door voelen. Ondertussen gelden de strengere regels van het RIVM al enkele weken. Het is tijd dat werkers in cruciale beroepen nu veilige werkomstandigheden door de overheid gegarandeerd krijgen.”

Doordat werkers in de huishoudelijk zorg soms geen of onvoldoende geschikte beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen hebben zeggen sommige cliënten hun zorg af. SP-fractievoorzitter Linda Visser (Het Hogeland): “Thuiszorgwerkers komen bij meerdere mensen die behoren tot de kwetsbare groepen. Dat levert risico’s voor henzelf en de cliënten op. Wanneer mensen hun thuiszorg afzeggen bestaat het risico van vereenzaming, vervuiling en verwaarlozing. Want familie, vrienden en buren kunnen helaas ook niet meer langskomen.”

De gezamenlijke SP-fracties roepen de burgemeesters en wethouders van gemeenten op om (thuis)zorgorganisaties, schoonmaakbedrijven, openbaar vervoerbedrijven, WMO-taxivervoerders, bouwbedrijven, industriëlen, retail- en detailhandelaren en kinderopvanglocaties beter en strenger te controleren op werkomstandigheden en de veiligheid ten behoeve van de volksgezondheid. Maar dat de gemeenten deze bedrijven en organisaties ook helpt om dit wel voor elkaar te krijgen. Daarnaast wil de SP dat de lokale overheden signalen, klachten en problemen die gemeld worden door cliëntenraden en vakbonden serieus neemt en verder onderzoek.

De fracties dienen gezamenlijk en tegelijker tijd vragen aan burgemeesters en wethouders van de verschillende gemeenten in omdat de signalen overal vandaan komen en bedrijven en organisatie vaak in meerdere gemeenten werkzaam zijn.

