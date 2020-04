Nieuwe naam en vormgeving voor Orgelkalender

GRONINGEN – Vandaag verscheen de digitale nieuwsbrief Orgelkalender, een uitgave van Erfgoedpartners, onder een nieuwe naam Orgelagenda en ook de vormgeving is vernieuwd.

Orgelagenda verschijnt gedurende het orgelseizoen twee keer in de maand en in de winter eens per maand. Het bevat nieuws over de Groninger orgelwereld en blikt vooruit naar komende orgelconcerten.

In deze eerste editie in de nieuwe opzet vindt de lezer interviews met van organisten waarin zij vertellen wat zij hadden zullen spelen tijdens een concert dat vanwege corona moest worden afgelast. Ook is er aandacht voor beiaardconcerten in Middelstum die gelukkig wel door kunnen gaan.

Omdat het bijna Goede Vrijdag is, is een opname uit maart 2018 van het openingskoor van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach te beluisteren.