Peter Hellings nieuwe directeur Landschapsbeheer Groningen

GRONINGEN – Peter Hellinga is per 1 april 2020 de nieuwe directeur van Landschapsbeheer Groningen.

Hellinga is 58 jaar, boerenzoon, geboren en getogen in Het Hogeland en hij heeft een passie voor de Groningse landschappen en luchten. Als kersverse directeur van Landschapsbeheer Groningen ziet hij volop kansen. “Het is een prachtige organisatie, en ik denk dat Landschapsbeheer Groningen samen met haar partners de spin in het web is voor het landschap in de provincie Groningen”, aldus Hellinga.

Het landschap beleven

Het cultuurlandschap is de plek waarin mens en natuur samen komen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Daar moet je mee aan de slag. Samen met bewoners, vrijwilligers, grondeigenaren en overheden. Het landschap is van en voor iedereen. Je kunt ervan genieten door er in te wandelen. De historie her te beleven doordat het wierdenlandschap zijn verhaal vertelt. Of de grauwe kiekendief zien overkomen in de prachtige open luchten.

Nieuwe uitdagingen

In zijn vrije tijd heeft Hellinga gewerkt aan de karakteristieke boerderij op de weem naast het torentje van Westerdijkshorn en meegedaan aan de eerste projecten van Kerken in het Groen. Ook de nieuwe uitdagingen voor het landschap, voor het waterbeheer en de omschakeling van de agrarische sector bieden volop kansen. Hellinga: “Daar is wel kennis, kunde en een integrale blik voor nodig. Ook hoe dit in de praktijk kan worden uitgevoerd. En dat is precies waar Landschapsbeheer Groningen goed in is en de komende jaren haar bijdrage aan kan leveren”.

Hellinga werkte bij de Nationaal Coördinator Groningen, onder meer als gebiedscoördinator en kwartiermaker. Zijn bestuurlijk en ambtelijk netwerk komen in deze functie goed van pas en Hellinga ziet dan ook veel nieuwe samenwerkingen ontstaan. “Met dank en waardering aan mijn voorgangers staat er een mooi fundament om op verder te bouwen.”

Ingezonden