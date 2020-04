Positieve resultaten Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum

STADSKANAAL – De subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal is ingesteld om de vastgoedopgave binnen het project Centrumvernieuwing mogelijk te maken. Op dit moment is circa 3500m2 winkeloppervlakte voor detailhandel gesaneerd door winkels te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en nieuwe horeca te realiseren. Meerdere ondernemers hebben een beroep op de regeling gedaan en zijn met hun winkel verhuisd of hebben het geld gebruikt voor een gevelverbetering. Ondernemers kunnen tot 31 mei 2020 nog een beroep op deze regeling doen. De feitelijke werkzaamheden die bij de aanvraag behoren mogen dan nog geheel 2020 worden uitgevoerd.

Stimuleringsregeling

De regeling is eind 2017 ingesteld om mede invulling te geven aan de vastgoedopgave binnen het project Centrumvernieuwing door 3000m2 winkeloppervlak te saneren en zo een compact en gezellig kernwinkelgebied te creëren. Ook heeft de gemeente in 2018 de panden aan de Navolaan aangekocht om de hier gevestigde detailhandelszaken grotendeels te verplaatsen naar andere plekken in het winkelgebied.

Positieve resultaten

Met de ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de regeling zijn passende afspraken gemaakt over de verhuizing naar andere panden in het centrum van Stadskanaal. Deze panden stonden veelal leeg op prominente plekken en zijn nu weer ingevuld. Ook hebben diverse ondernemers gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheid voor gevelverbetering wat de uitstraling van het centrum ten goede komt.Daarnaast zijn panden in de aanloopstraten getransformeerd naar een andere bestemming dan detailhandel en is de realisatie en opening van het wereldrestaurant in Stadskanaal ook mede mogelijk gemaakt door de regeling.

Centrumvernieuwing Stadskanaal

In het project Centrumvernieuwing Stadskanaal werkt de gemeente samen met de aannemer, de landschapsarchitect, ondernemers en bewoners aan het aantrekkelijker maken van het centrum. Dit gebeurt door herinrichting van diverse pleinen, wegen en looproutes. Ook wordt gewerkt aan de verbetering van de uitstraling en profilering van de winkels als collectief. Eveneens wordt het totale winkeloppervlakte verkleind om tot een compact kernwinkelgebied te komen. Het project wordt in drie deelfasen uitgevoerd om te voorkomen dat het gehele centrum in één keer “op de kop” staat. Zo blijft het centrum altijd goed en veilig bereikbaar. Samen maken we werk van het centrum!

Meer informatie over Centrumvernieuwing is te lezen op de website www.centrumvernieuwing.nl.

Ingezonden