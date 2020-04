STADSKANAAL – In verband met de coronacrisis zijn Go Sports en Verrassend Stadskanaal afgelast.

Deze beide tweejaarlijkse evenementen zouden op 12 en 13 juni in het centrum van Stadskanaal plaatsvinden. Go Sports is een evenement vol sport en spektakel speciaal voor alle leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De jongeren kunnen kennismaken met verschillende sporten en verenigingen in de regio en zo ervaren dat ze in hun vrije tijd allerlei leuke dingen kunnen doen.

Op vrijdag 12 juni zouden op vijf verschillende pleinen meer dan 70 activiteiten, waaronder defensie, de brandweer, waterballen en theater plaatsvinden.

Verrassend Stadskanaal zou dit jaar voor de achtste keer op het Raadhuisplein worden georganiseerd. Er waren optredens gepland van Emma Heesters, Daredevils en Dj Roy.

Deze evenementen gaan, evenals de VrijdagMiddag Borrel, in verband met de coronacrisis niet door.