Wubbe Kuper was te gast bij Janny de Vries in studio RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen was Wubbe Kuper te gast bij Janny de Vries in de studio van RTV Westerwolde.

Wubbe Kuper is zeer betrokken bij de activiteiten in Veele. Dit onder anderen bij de Giezelbaargbloazers, de Vereniging Plaatselijk Belang Veele en de herdenkingsplechtigheden rond de bevrijding van Veele.

Over dat laatste vertelde hij bij Janny in de uitzending: Op ain kneie. In het kader van 75 jaar bevrijding zou de jaarlijkse herdenking in Veele groots opgezet worden. Hierbij zouden naast diverse personen uit deze omgeving ook 190 Belgen aanwezig zijn. Deze groep bestaat uit: overlevenden en hun familie van de parachutisten die Veele hebben bevrijd, de Fanfare Bereden Wapens, familie van de drie Belgische parachutisten regiment S.A.S.: Ph. Rolin, J Breuer en E Hazard, die tijdens de bevrijding in Veele het leven lieten, de burgemeester van een Belgisch dorp waar een van deze parachutisten is geboren, de ambassadeurs van België en Nederland en de Belgische consul. Er zouden legervoertuige van Keep Them Rolling komen, Belgische parachutisten van zeven onderdelen, er zouden papieren poppies (klaprozen) uitgestrooid worden en er lagen plannen dat er boven Veele parachutisten uit een legerhelikopter zouden worden gedropt.

Het hele gebeuren zou op 8 april om drie uur bij het kerkhof in Veele beginnen. Ook daar is op 12 april 1945 hevig gevochten. Een historicus zou daar de aanwezigen over vertellen. Een van de gesneuvelden, Ph. Rolin, heeft tijdelijk op het kerkhof begraven gelegen. Hij is later in België herbegraven.

Na de plechtigheid op het kerkhof zouden de aanwezigen in parade, begeleid door de Fanfare Bereden Wapens, naar het monument bij de Rolin brug lopen. Daar zouden diverse personen het woord voeren, bloemen en kransen gelegd worden en het Nederlands en het Belgisch volkslied en de parachutistenmars gespeeld worden. Familie van de betrokken parachutisten zouden er een plaquette onthullen.

Dit alles kan in verband met de coronacrisis niet doorgaan. Alles wordt een jaar uitgesteld. De herdenking zal dit jaar op Eerste Paasdag, 12 april, bij het monument bestaan uit het halfstok hangen van de vlaggen en het plaatsen van een bloembak. Ook zal er nu, zoals elk jaar gebeurde, niet bij de bevrijding van Veele worden stilgestaan tijdens het buurtfeest, wat altijd op de zaterdag na 12 april plaats vindt.

Alle plannen belanden nu voor een jaar in de ijskast. Deze kan hopelijk volgend jaar weer worden geopend. Dan bestaat de Vereniging Plaatselijk Belang Veele 75 jaar en is het dubbel feest in Veele!

Foto’s: Geert Smit