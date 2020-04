DROUWENERMOND – Vanmiddag is een zandauto vast komen te zitten in de berm naast de Noorderblokken.

Om half twee vanmiddag is een vrachtwagen met zand vast komen te zitten in de berm langs de Noordblokken in Drouwenermond. Het zand werd door een loonbedrijf met behulp van een kraan in een andere vrachtwagen geladen. Vervolgens werd de vrachtwagen met een ander exemplaar los getrokken.

Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Beelden en info: Ronny 112 Regioflits