Grote natuurbrand trekt veel bekijks

ALTEVEER (DRENTHE) – Bij Alteveer (gemeente Noordenveld) is in het Mensingebos ter hoogte van de Melkweg rond half vier een grote natuurbrand uitgebroken. Dikke rookwolken trekken in noordwestelijke richting hoog over de omgeving.

Een groot aantal brandweerkorpsen uit de wijde omgeving, zoals Norg, Roden, Veehuizen, Assen, Peize, Vries, Leek, Westerbork, Dwingeloo, Ruinen en Havelte opgeroepen om de brand te blussen. Ook de meetploeg van brandweer Haren is ter plaatse. Er is opgeschaald naar GRIP 1. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) staat er een groot stuk natuur in brand.

Er is een NL-Alert verstuurd. De VRD roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven en uit de rook te blijven. Een sterke brandlucht is te ruiken in Roden, Nietap en Leek.

Het blussen gaat lastig, omdat er weinig water in de buurt beschikbaar is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De brand trekt veel bekijks. De brandweer roept op om hulpdiensten de ruimte te geven.

Met de wind van de afgelopen tijd is er droogte in bos en hei ontstaan. Brandgevaar ligt dan altijd op de loer, dus pas op met vuur in de natuur deze dagen.

Info en foto’s: Van Oost Media