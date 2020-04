DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond heeft de politie om kwart over tien op de Kantzenkamp een Kia aangehouden. Bij controle bleek dat de auto niet verzekerd was. Zowel de 18 jarige bestuurder uit Moormerland als de eigenaar van de auto kunnen binnenkort een boete op de mat verwachten.

Om zeven uur werd gisteravond een 41 jarige man uit Papenburg gecontroleerd. Hij was op zijn elektrische scooter onderweg op de Bahnhofstraße in Weener. Ook dit voertuig bleek niet verzekerd te zijn en ook deze persoon kan binnenkort post van justitie verwachten.

Haren

Vrijdagnacht is een poging tot inbraak gedaan bij een patatkraam. De wagen stond aan de Rütenbrocker Straße, op de parkeerplaats van een stoffeerderij. De daders zijn niet binnen geweest en zijn er zonder buit vandoor gegaan.

Lingen

Donderdagavond wilden agenten rond vijf uur in het kader van het contactverbod een groep van drie jonge mannen, die zich aan de Pulverturm in Lingen bevonden, controleren. Nog voordat ze de mannen konden aanspreken sloeg een van hen op de vlucht. De agenten zetten de achtervolging in en wisten de man na 400 meter te overmeesteren en aan te houden. Hij bood hevig verzet en verwondde daarbij de beide agenten dusdanig dat zij niet meer inzetbaar waren. De 24 jarige man werd aan hun collega’s overgedragen.

De man had tijdens zijn vlucht een rugzak op het terrein van een kleuterschool gegooid. Deze werd in beslag genomen. Al snel bleek waarom de man de rugzak had weggegooid, want er zat 20 gram amfetamine en 50 gram marihuana in.

Tegen de man zijn diverse proces-verbalen opgemaakt.