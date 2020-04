Mooie foto’s van boerderijdieren

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 5 april 08.00 uur. Door John Havinga

VOLOP ZON

We krijgen vandaag een schitterende dag met onbewolkt, zonnig weer. De aangevoerde lucht uit het zuidoosten is warm en droog, zodat er sprake is van een strakblauwe lucht. Het wordt vanmiddag maximaal 20°C, bij een matige tot vrij krachtige wind (4-5 Bft) uit het zuidoosten.

Vanavond en vannacht helder met een matige zuidoostenwind en minimumtemperaturen rond 5 à 6°C. Morgen opnieuw een zonnige dag met in de loop van de middag wat bewolking en in de avond misschien wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. De maximumtemperatuur komt morgen te liggen rond maar liefst 21°C!

Vanaf dinsdag en de dagen daarna blijft het warme lenteweer aanhouden. Het wordt warm met maxima ver boven het langjarig gemiddelde, tussen 17 en 20°C, bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noordoosten. We houden daarbij de rest van de week droog en vrij zonnig weer.