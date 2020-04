Online Taalhuis: leren lezen en schrijven

REGIO – Door het coronavirus zijn alle Groningse bibliotheken gesloten, maar deelnemers van het Taalhuis kunnen online doorgaan met leren lezen en schrijven. In samenwerking met de coördinatoren van het Taalhuis biedt Biblionet Groningen video’s aan met oefeningen voor thuis.

Moeite met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen. Het Taalhuis is dé plek waar je terecht kunt voor hulp. Nu de bibliotheken gesloten zijn, is het Online Taalhuis geopend. Op YouTube kunnen deelnemers video’s bekijken met oefeningen. De video’s zijn gemaakt in samenwerking met Noorderpoort, namens het Provinciaal Bondgenootschap.

Bekijk de video’s via https://bit.ly/onlinetaalhuis of kijk voor meer informatie over het Taalhuis op www.biblionetgroningen.nl/taalhuis

