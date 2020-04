De natuur door de ogen van Henk Kamstra

WESTERWOLDE, TER APEL – Regelmatig publiceren wij artikelen over de natuur in Westerwolde op Westerwolde Actueel. Auteur is Henk Kamstra uit Ter Apel. Ook de foto’s zijn van zijn hand.

Natuurleven in de tuin.

In deze Corona- tijd is het fijn dat je nog een tuin hebt. Als je de vogels voert en de tuin zoveel mogelijk vogel- en insectenvriendelijk inricht, is er altijd wel iets te zien. En als je tuin bovendien grenst aan het Kloosterbos in Ter Apel , ben je bevoorrecht. Ik heb al heel wat leuke vogels door het glas gefotografeerd.Gebruik geen gif voor planten of dieren ,dan is er altijd wel wat te zien. Vooral in het voorjaar. Ook een wandeling in de natuur is nog wel mogelijk in Westerwolde, alleen bij drukte kun je waarschijnlijk beter thuis blijven.



Een zoutminnend plantje.

Rijdend langs de Sellingerstraat richting Sellingen voorbij de Nulweg viel mijn oog op witte plakkaten onder de eikenbomen. Later op de fiets er heen en een paar foto’s gemaakt. Het bleek Deens lepelblad te zijn, een paar cm hoog plantje dat goed zout verdraagt. De zaden worden waarschijnlijk door autobanden verspreid. Als je de vindplaatsen van het Deens lepelblad aangeeft op de kaart van Nederland krijg je een soort wegenatlas van Nederland ! Met name de autosnelwegen verschijnen. Ook een zoutminnend plantje als Engels gras dat evenals Deens lepelblad van nature aan de kust thuis hoort, zie je vaak langs autowegen.Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat er ’s winters vaak zout wordt gestrooid.

Tuinplanten.

Een ander plantje dat op het ogenblik in een grote plakkaat bij mij in de tuin bloeit is muurleeuwenbek. Bij ons zit het in een plantenbak, maar het kan zich ook uitstekend handhaven op muren. Na de bloei kromt de bloemsteel zich van het licht af naar de ‘bodem’ waarop het wortelt. In de twee hokken van de doosvrucht zitten kleine en een groter zaad. Het grote zaad wordt door de kromming van de stengel in een voeg of spleet geduwd. De kleine zaden worden wat verder verspreid. Dit gebeurt soms door mieren , ondanks het ontbreken van z.g. eetbare mierenbroodjes.



Middelste bonte specht!

Bij mijn vogelpindakaaspotje in de tuin komen regelmatig grote bonte spechten. Als er dan een verschijnt met een rood petje , doet dat in eerste instantie denken aan een jonge grote bonte specht. Echter deze kun je pas juni-juli verwachten en niet midden maart. Dit was de eerste keer dat ik deze middelste bonte specht kon fotograferen, want dat was het..Dit alles is te danken aan het feit dat onze bossen steeds ouder worden en men steeds meer de waarde van dood hout begint in te zien. De middelste bonte kan met zijn zwakke snavel geen nestgaten uithakken in levend hout zoals zijn collega de grote bonte specht. Hij is zo’n 20 dagen bezig om een nest uit te hakken. Volgens de Vogelatlas van Nederland (Sovon) eet de middelste bonte specht het hele jaar insecten. Ze eten echter ook andere ongewervelde dieren, boomzaden, bessen en vruchten. Een paar dagen geleden zag ik de middelste bonte specht net als een groep koperwieken en merels van de nu rijpe bessen van de klimop snoepen. Een paartje staarmezen heeft mijn hoofdhaar, dat mijn vrouw na het knippen in de tuin had gegooid , gebruikt om het nestje mee te bekleden.



Een acrobaat in de boom.

Het leukste wilde zoogdier dat ik regelmatig zie, is de eekhoorn. Kort geleden zag hem takjes afknagen en hij verdween daarmee in de klimop rond een eikenboom achter ons huis. Later zag ik hem meerdere keren in een oud spechtennest verdwijnen. Het is ook een schitterend gezicht als twee eekhoorntjes elkaar achterna zitten . Soms komen ze bij het springen op een dun twijgje terecht , zwaaien heen en weer en vervolgen zonder te vallen hun reis door de takken. Als ze het spechtengat naderen is dit steeds van uit de boomtoppen omlaag . Hierbij kan de eekhoorn zijn voetjes omdraaien en zich met zijn klauwen vasthouden, zodat hij niet omlaag glijdt. In de 19de eeuw was de verspreiding van de eekhoorn niet zo groot. Het areaal werd vooral uitgebreid door uitzetten (ontsnappen) en het planten van naaldbos.In 1896 zijn eekhoorns uitgezet in Ter Apel. Ik weet niet of “onze” eekhoorns hier nog verwant aan zijn.



Vlinders

Op de eerste zonnige dagen in maart kun je al gauw weer diverse dagvlinders zien,die als volwassen vlinder overwintert hebben, zoals de gehakkelde aurelia, citroenvlinder en dagpauwoog. De kleine vos heb ik nog niet gezien. Op een sleedoorn bij het Meebos zag ik een Atalanta die hoogstwaarschijnlijk ook de winter hier heeft doorgebracht. Dit is eigenlijk een trekvlinder waarvan de ouders uit Zuid-Europa zijn gekomen en die in het najaar naar Zuid-Europa vliegt. Tegenwoordig overleven de vlinders vaak de Nederlandse winter als het niet streng heeft gevroren . Vandaag (5-4-’20) zag ik het eerste blauwtje voorbij komen. Hoewel ik hem niet nauwkeurig heb kunnen bekijken, kan dat alleen maar een boomblauwtje zijn geweest.



Wie nog geen invulling heeft voor het weekend van 18 en 19 april kan meedoen aan de Nationale bijentelling. Zie onderstaande link.https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26014

Tekst en foto’s: Henk Kamstra