Groningen ’40-’45: nieuw online platform over Tweede Wereldoorlog in Groningen

GRONINGEN – Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid in de provincie Groningen verschoven. Om dit bijzondere jubileum toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, lanceert De Verhalen van Groningen een speciale website: www.groningen4045.nl. Op deze website worden allerlei grote en kleine verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Groningen verteld in filmpjes, podcasts, foto’s en artikelen.



Omdat veel mensen momenteel thuis zitten, voegen De Verhalen van Groningen en Biblionet Groningen de komende weken als ‘extraatje’ nog eens twaalf luisterverhalen toe aan de website. Alles op de website groningen4045.nl is gratis te lezen, luisteren of te bekijken.



Lezen, luisteren en kijken

Om 75 jaar vrijheid dit jaar online te kunnen herdenken én vieren, staat de website groningen4045.nl vol verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Groningen. Die verhalen worden op allerlei manieren verteld: door podcasts, video’s en artikelen. Het zijn bekende en onbekende verhalen over verzet en collaboratie, militaire strijd en bevrijding en het alledaags leven in oorlogstijd. Zo heeft De Verhalen van Groningen in opdracht van de provincie het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Groningen verteld aan de hand van 75 iconische verhalen. Daarnaast is ook de ‘online fototentoonstelling’ De Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s te bezichtigen. Ook na het themajaar 75 jaar vrijheid blijft de website groningen4045.nl beschikbaar als hét online platform voor verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Groningen.



Voor en door Groningers

De website groningen4045.nl wordt constant aangevuld met nieuw materiaal. Het is een online platform waar iedereen zijn of haar verhaal kan delen. Heb je bijvoorbeeld een interessant verhaal of een bijzondere foto over de Tweede Wereldoorlog in Groningen die je met de wereld zou willen delen? Of heb je filmpjes of audiofragmenten gemaakt die je aan een breed publiek aan wilt bieden? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens op de website! Ook andere cultuurhistorische organisaties zijn welkom om hun verhalen via groningen4045.nl te delen.



Maand van de Vrijheid

Om je de quarantainetijd door te helpen, hebben De Verhalen van Groningen en Biblionet Groningen de handen ineengeslagen. Samen maken zij twaalf luisterverhalen over de Tweede Wereldoorlog in Groningen: één verhaal uit elke gemeente. Deze verhalen verschijnen gedurende de Maand van de Vrijheid (4 april t/m 5 mei) op de website groningen4045.nl en grotere streamingdiensten. Daarnaast deelt De Verhalen van Groningen in de Maand van de Vrijheid allerlei verhalen van groningen4045.nl via haar sociale media. Ook worden in het kader van het coronavirus via diezelfde sociale mediakanalen de komende tijd toffe ‘thuistips’ gedeeld.



Op de foto: Duitse militairen lopen op de Grote Markt. Op de achtergrond het Scholtenhuis, tijdens de oorlog zonder twijfel het meest gevreesde gebouw in de provincie als onderkomen van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei.

Fotograaf onbekend, collectie Groninger Archieven

Ingezonden